Oppo R11 edisi "King of Glory" akan hadir pekan depan?

Jakarta (ANTARA News) - Oppo kabarnya akan mengumumkan varian edisi terbatas lainnya dari smartphone R11-nya, King of Glory.Varian tersebut diluncurkan dengan maksud untuk merayakan ulang tahun game battle online multiplayer milik Tencent Games itu.Seperti edisi FC Barcelona dan TFBOYS (boyband asal China) dari R11, edisi King of Glory juga akan dirilis dalam jumlah terbatas.Perangkat tersebut akan memiliki lencana berlapis emas 18k di bagian belakang. Skema warna yang digunakan terdiri dari warna merah dan hitam dengan elemen UI yang disesuaikan.Oppo R11 "King of Glory" akan mulai dijual pada 29 September. Sayangnya, informasi mengenai harga belum diketahui hingga saat ini, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo