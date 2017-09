Budaya, wisata, dan makanan Negeri Ginseng di Korea Festival

Jakarta (ANTARA News) - Korea Tourism Organization Jakarta kembali menyelenggarakan festival budaya dan pariwisata Korea Festival Travel, Food and Hanbok di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, selama 21-24 September 2017.September ini menjadi bulan yang penuh dengan festival-festival Korea Selatan, yang meliputi konser Music Bank yang menampilkan grup seperti EXO hingga kedatangan Eunhyuk dan Donghae dari Super Junior.Duta Besar Korea Selatan Cho Tae-yong menjamin festival kali ini akan menarik bagi para pencinta budaya Negeri Ginseng."Mari datang dan nikmati," kata Cho Tae-yong saat membuka acara Korea Festival Travel, Food and Hanbok.Dia menegaskan bahwa ketertarikan budaya ini berjalan dua arah. Budaya populer Korea Selatan dikenal di Indonesia. Indonesia dengan tempat-tempat wisata favorit seperti Bali, Lombok dan Ambon juga dikenal warga Korea Selatan."Kita berteman, kita bersatu," kata Duta Besar yang sudah hafal Pancasila dan 18 lagu berbahasa Indonesia itu.Festival kali ini menampilkan School of Performing Arts Seoul, serta penyanyi Indonesia Rizky Febian, Calvin Jeremy, Adera, Wizzy Williana.Ada juga peragaan busana hanbok, pakaian tradisional Korea; serta pertunjukan non-verbal The Painters: Hero, yang memadukan seni dengan media teknologi mutakhir di mana para pelukis tampil dengan gaya komedi pantomim lengkap dengan koreografi.Pengunjung juga bisa melihat demonstrasi tata rias khas Korea dari pemerintah metropolitan Daejeon, serta pertunjukan alat musik perkusi tradisional Korea Samulnori dari tim BUSAN National Academy of Korean Traditional Music .Selain itu, pengunjung bisa melihat pertunjukan seni bela diri taekwondo, kompetisi dance K-pop, pameran pariwisata Korea dan pameran produk makanan agro Korea-Indonesia seperti mi instan, ttokpoki, es krim, bumbu, minuman hingga rumput laut.

