TelkomGroup dorong UMKM Indonesia pasarkan di blanja.com

Jakarta (ANTARA News) - PT Telkom Indonesia mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal menembus pasar global melalui pelatihan operasional pemasaran daring dan listing penjualan produk di situs e-commerce blanja.com.Direktur Wholesale & Internasional Service Telkom Abdus Somad Arief menjelaskan, di Jakarta, Kamis, bahwa TelkomGroup berupaya meningkatkan wawasan dan daya saing pelaku UKM melalui pemanfaatan teknologi digital dalam Rumah Kreatif BUMN (RKB)."Telkom terus mendukung digitalisasi UMKM di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh RKB serta memberikan berbagai pelatihan kepada para pelaku UKM, khususnya pelatihan terkait pemasaran online," kata pria yang akrab disapa Asa tersebut pada konferensi pers di Indonesia Business Development Expo 2017 (IBDExpo), di Jakarta Convention Center.Ia menjelaskan Telkom juga terus mendorong dan membantu mendaftarkan produk-produk UMKM di situs e-commerce kelolaan TelkomGroup, yakni Blanja.com .Dalam setiap pengelolaan RKB BUMN, UMKM akan melalui tiga tahap mulai dari Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Go Modern dimulai dari bimbingan registrasi di situs www.rkb.id, standarisasi produk, serta pelatihan pengelolaan branding.Setelah itu, pelaku UMKM masuk ke tahap Go Digital untuk mendapatkan pelatihan implementasi apps digital, social media dan otomatisasi produk.Tahapan terakhir adalah Go Online dimana para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan mengenai pembuatan website, listing di situs e-commerce Blanja.com, serta pelatihan marketing dan motivasi tentang bagaimana tumbuh dan menginspirasi UMKM lainnya.Hingga saat ini, terdapat total 441.514 UMKM RKB BUMN, dimana 434.081 UMKM diantaranya telah Go Modern, 7.433 UMKM diantaranya telah Go Digital, dan 6.032 UMKM telah Go Online.Asa memaparkan sejaki RKB mulai dibangun oleh BUMN pada 2016, hingga saat ini terdapat 441.514 UMKM yang telah terdaftar di seluruh RKB BUMN.Sampai dengan September 2017, Telkom telah membangun 37 RKB diseluruh lndonesia yang telah membina 2.857 UMKM. Sebanyak 3.549 produk UMKM binaan RKB Telkom telah terdaftar di Blanja.com.Selain itu, UMKM binaan RKB Telkom juga telah melakukan lebih dari 3.500 transaksi di Blanja.com dengan total transaksi senilai Rp473,3 juta.Pendirian dan pengelolaan RKB oleh BUMN merupakan salah satu wujud sinergi BUMN untuk menggali potensi UMKM Indonesia sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.RKB juga merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri yang diinisiasi oleh Kementrian BUMN sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Melalui RKB, diharapkan para pelaku UMKM di Indonesia dapat semakin berkualitas serta memiliki akses di kancah global.(T.M053/A029)

Editor: Ruslan Burhani