Harga minyak dunia bervariasi jelang pertemuan OPEC

New York (ANTARA News) - Harga minyak mentah yang menjadi patokan Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), turun tipis sementara patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea, naik pada akhir perdagangan Kamis, menjelang pertemuan para menteri dari anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), Rusia dan produsen lainnya di Wina pada Jumat.Minyak mentah WTI untuk pengiriman November turun tipis 0,14 dolar AS menjadi menetap di 50,55 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, sementara Brent North Sea untuk pengiriman November bertambah 0,14 dolar AS menjadi 56,43 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Pada pertemuan Jumat waktu setempat, para menteri dari negara-negara produsen minyak akan mempertimbangkan untuk memperpanjang pemotongan produksi yang dimulai pada Januari.OPEC dan sekutunya telah sepakat untuk mengurangi produksi sekitar 1,8 juta barel per hari sampai Maret 2018 dalam upaya untuk mengurangi kelebihan pasokan global.Menteri Perminyakan Kuwait Essam al-Marzouq mengatakan pada Kamis (21/9) bahwa kepatuhan terhadap penurunan produksi minyak OPEC "sangat baik" dan di atas 100 persen menurut warta kantor berita Reuters.Banyak analis memperkirakan OPEC akan memperpanjang kesepakatan tersebut, mungkin sampai akhir tahun depan. (UU.A026)

Editor: Maryati