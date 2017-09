"Soul Travellers", ajak anak muda jelajahi dunia

Jakarta (ANTARA News) - Anda yang menyukai berpetualang menjelajahi dunia mungkin bisa sejenak menengok karya terbaru 39 penulis yang juga penjelajah dunia yang dalam novel berjudul “Soul Travellers: Turning Miles into Memories”.Novel terbitan Grasindo itu memuat profil para penulis yang berasal dari beragam latar belakang dan cerita mereka saat menjelajahi berbagai belahan dunia. Ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata, menempuh studi, bekerja, atau bahkan menetap.Ada yang menceritakan perihal perjuangan, persahabatan, atau bahkan cinta. Setiap cerita menggambarkan tempat dan suasana yang berbeda, ditulis dengan teknik yang berbeda-beda pula, menggambarkan kepribadian masing-masing penulis dan pengalaman hidup yang mereka capai melalui perjalanan tersebut.“Proses pembuatan buku ini pun cukup menantang mengingat sebagian besar kontributor masih berada di luar negeri. Komunikasi selama prosesnya hanya menggunakan WhatsApp Group dan E-Mail untuk mengakali jauhnya jarak dan perbedaan zona waktu,” ujar ketua tim kontributor, Andre Mokalu dalam keterangan tertulisnya.Dinda Dwita, salah seorang penulis yang menceritakan kisahnya berpetualang di Barcelona, Spanyol, mengungkapkan, bahwa tidak ada mimpi yang tidak mungkin.“Ini adalah suatu kehormatan untuk dapat berbagi cerita dan memotivasi rekan-rekan sekalian bahwa tidak ada mimpi yang tidak mungkin. Aku percaya semua orang bisa mewujudkan mimpi mereka, tak peduli seberapa mustahil kelihatannya mimpi itu, dan cinta adalah motivasi terbesar yang bisa kita dapatkan. Itu yang menjadi inti tulisanku kali ini,” kata dia.Sementara itu, ketua tim peluncuran buku yang juga sekaligus merupakan salah satu penulis untuk novel “Soul Travellers”, Venisha Tjie, berharap karya ini bisa berkontribusi bagi kemajuan generasi muda Indonesia yang berpikiran terbuka namun tetap cinta tanah air."Semua hal itu tergambarkan dalam kisah-kisah yang tertuang di novel ini,” tutur dia.Novel “Soul Travellers” ini telah tersedia di toko-toko buku seluruh Indonesia serta melalui toko buku online.(Baca juga: Catatan perjalanan tur Eropa G-Pluck

Editor: Ida Nurcahyani