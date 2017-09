Ronaldo, Messi dan Neymar kandidat pemain terbaik FIFA

.London (ANTARA News) - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Neymar pada Jumat (22/9) diumumkan menjadi kandidat penerima penghargaan Pemain Terbaik Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).Sementara itu, penyerang Venezuela Deyna Castellanos, pemain tengah Carli Lloyd dari Amerika Serikat (AS) dan Lieke Martens dari Belanda bersaing dalam kategori pemain terbaik perempuan FIFA.Upacara penyerahan penghargaan akan berlangsung di London, Inggris, pada 23 Oktober 2017.Ronaldo, yang mengincar penghargaan itu untuk tahun kedua, memainkan peranan kunci bagi Real Madrid dalam memboyong piala Liga Champions dan Liga Spanyol (La Liga) tahun ini.Messi, sang pemenang penghargaan Ballon dOr FIFA sebanyak lima kali, merupakan pencetak gol terbanyak di La Liga di musim terakhir dengan membukukan 37 gol untuk Barcelona. Ballon dOr pada tahun lalu kembali ke ajang Eropa, sedangkan FIFA juga memberikan Penghargaan Terbaik.Sementara itu, Neymar adalah pencetak 20 gol dan 27 kali pertandingan menjadi pengumpan gol dalam 45 pertandingan bagi klub Catalan Barcelona selama 2016-2017.Neymar bulan lalu bergabung dengan klub Paris Saint Germain (PSG) setelah hengkang dari Barcelona, dengan rekor nilai transfer senilai 222 juta euro (sekitar Rp3,5 triliun).Para kandidat untuk penghargaan penjaga gawang terbaik adalah veteran Juventus Gianluigi Buffon, Keylor Navas dari Real Madrid dan Manuel Neuer asal Bayern Munich.Manager Real Madrid Zinedine Zidane kemungkinan akan muncul sebagai sosok pertama kali yang meraih penghargaan sebagai pemain terbaik sekaligus pelatih terbaik.Zidane tiga kali meraih penghargaan, yang sebelumnya disebut dengan FIFA World Player of the Year.Namun, Zidane untuk merebut kategori pelatih terbaik tahun ini harus bersaing dengan pelatih Chelsea Antonio Conte serta bos Juventus Massimiliano Allegri.Berikut nominasi lengkap penghargaan FIFA:Pemain Putra Terbaik: Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid), Lionel Messi (Argentina - FC Barcelona), Neymar (Brazil - FC Barcelona/Paris Saint-Germain).Pemain Putri Terbaik: Deyna Castellanos (Venezuela - Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles), - Carli Lloyd (AS - Houston Dash/Manchester City Women), Lieke Martens (Belanda - FC Barcelona Femeni)Pelatih Tim Putra Terbaik: Massimiliano Allegri (Italia - Juventus), Antonio Conte (Italia - Chelsea), - Zinedine Zidane (Prancis - Real Madrid).Pelatih Tim Putri Terbaik: Nils Nielsen (Denmark - tim nasional Denmark), Gerard Precheur (Prancis - Olympique Lyonnais Feminin), Sarina Wiegman (Belanda - tim nasional Belanda).Penjaga Gawang Terbaik: Gianluigi Buffon (Italia - Juventus), Keylor Navas (Kosta Rika - Real Madrid), Manuel Neuer (Jerman - FC Bayern Munich).Puskas Award (Gol Terbaik): Kevin-Prince Boateng (Las Palmas), Alejandro Camargo (Universidad de Concepcion), Deyna Castellanos (Venezuela U-17), Moussa Dembele (Celtic), Olivier Giroud (Arsenal), Aviles Hurtado (Tijuana Xolos), Mario Madzukic (Juventus), Oscarine Masuluke (Baroka FC), Nemanja Matic (Chelsea), Jordi Mboula (FC Barcelona U-19).Penggemar Terbaik: Pendukung Borussia Dortmund, Pendukung Celtic, Pendukung FC Copenhagen.

Editor: Priyambodo RH