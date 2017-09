Wapres JK: Terorisme muncul di negara gagal

Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla memberikan kuliah umum di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (22/9/2017). (twitter.com/@KBRIWashDC)

New York (ANTARA News) - Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa terorisme tumbuh di negara-negara gagal karena mereka merasa tidak punya harapan dan banyaknya pengangguran."Terorisme dan radikalisme datang dari negara-negara gagal, karena mereka merasa tidak ada harapan. Begitu mudah dijanjikan masuk surga, mereka dengan senang hati melakukannya," katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (22/9).Wapres menjelaskan negara-negara gagal tersebut antara lain terjadi karena serbuan Amerika Serikat (AS), seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Lebanon dan Afganistan.Munculnya ISIS, menurut Wapres, juga berasal dari negara-negara gagal tersebut.Wapres juga menjelaskan saat ini di Indonesia telah dilakukan program de-radikalisasi terhadap lebih dadi 10.000 mantan teroris yang dipenjara di 72 penjara di seluruh Indonesia."Tidak ada negara yang seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia dengan berbagai etnis, suku dan budaya serta tersebar dalam berbagai pulau, tetapi saling menghormati " demikian Wapres M Jusuf Kalla.

