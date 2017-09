PSG di puncak klasemen Liga Prancis

Paris (ANTARA News) - Klub sepak bola Paris St. Germain (PSG) yang kini diperkuat pemain asal Brazil Neymar Jr. berada di puncak klasemen sementara Liga Prancis (Ligue 1) diikuti Monaco dan St. Etienne di posisi kedua dan ketiga, setelah serangkaian pertandingan hingga Jumat (22/9).Berikut ini klasemen sementara Liga Prancis layaknya laporan Gracenote (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin):1. Paris St Germain 6 6 0 0 21 3 182. Monaco 7 6 0 1 21 8 183. St Etienne 6 4 1 1 7 4 134. Girondins Bordeaux 6 3 3 0 10 6 125. Olympique Lyon 6 3 2 1 11 7 116. Nice 7 3 1 3 10 8 107. Olympique Marseille 6 3 1 2 9 10 108. Nantes 6 3 1 2 3 4 109. Caen 6 3 0 3 5 4 910. En Avant de Guingamp 6 3 0 3 7 8 911. Angers SCO 7 1 5 1 9 8 812. Montpellier HSC 6 2 1 3 4 5 713. Toulouse 6 2 1 3 8 12 714. Amiens SC 6 2 0 4 4 9 615. Stade Rennes 6 1 2 3 9 10 516. ESTAC Troyes 6 1 2 3 4 6 517. Lille 7 1 2 4 4 11 518. Dijon FCO 6 1 1 4 6 13 419. Racing Strasbourg 6 1 1 4 4 11 420. Metz 6 1 0 5 3 12 3.Pertandingan selanjutnya (GMT):Sabtu, 23 September:Montpellier HSC vs Paris St Germain (15:00)Metz vs ESTAC Troyes (18:00)Girondins Bordeaux vs En Avant de Guingamp (18:00)Olympique Lyon vs Dijon FCO (18:00)Caen vs Amiens SC (18:00).Minggu, 24 September:St Etienne vs Stade Rennes (13:00)Racing Strasbourg vs Nantes (15:00)Olympique Marseille vs Toulouse (19:00).

Editor: Priyambodo RH