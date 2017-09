"Shape of You" jadi lagu yang paling banyak dimainkan di Spotify

New York (ANTARA News) - "Shape of You" yang dinyanyikan Ed Sheeran menjadi lagu paling banyak dimainkan di Spotify, mengakhiri kejayaan "One Dance" milik Drake yang bertahan selama 11 bulan.Lagu yang mengisahkan tentang pencarian cinta di sebuah bar sudah didengar 1,318 miliar kali di Spotify hingga Jumat (22/9), mengungguli "One Dance"."Shape of You" dirilis pada Januari sebagai salah satu lagu pertama yang ada dalam album laris Sheeran, "Divide".Album tersebut merupakan yang pertama diluncurkan sejak Sheeran menjadi luar biasa terkenal berkat lagu balada "Thinking Out Loud", yang masih menjadi lagu paling sering dimainkan keenam di Spotify."Shape of You" dan "One Dance" punya kesamaan yakni keduanya menyatukan ritme lantai dansa, musik klub Jamaika era 1970-an yang dipopulerkan kembali oleh para produser lagu pop, demikian AFP. (mu)

Editor: Heppy Ratna