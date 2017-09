Wakil PM tutup ASEAN Para Games, Indonesia juara umum

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi secara resmi menutup ASEAN Para Games ke-9 di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Sabtu malam.Upacara penutupan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Malaysia "Negaraku", kemudian persembahan bendera sebelas negara peserta bersama bendera ASEAN Para Games ke-9 yang diawali dengan maskot, Rimau.Kemudian sambutan Presiden Majelis Paralimpik Malaysia, Pengurus Bersama Pengelola Malaysia Kuala Lumpur 2017 dan Pengurus Lembaga Pengelola ASEAN Para Games, SM Nasarudin SM Nasimuddin.Nasarudin pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia yang menjadi juara umum.Setelah itu giliran Presiden Persekutuan ASEAN Para Games, Mayjen Osoth Bhavilai, memberikan sambutan.Dalam sambutannya Osoth juga menyampaikan selamat kepada Indonesia yang telah memenangkan pertandingan dan menyampaikan selamat kepada para atlet.Kemudian dilanjutkan penghormatan kepada obor ASEAN Para Games dan penghormatan Lagu Kebangsaan Filipina serta upacara kenaikan bendera Filipina.Setelah itu acara ditutup dengan persembahan Yuna Mini Concert yang dibawakan penyanyi Yuna.Sebelum upacara penutupan ditampilkan "The Heart of The Para Games" yang menampilkan para relawan dalam sebuah video tentang hubungan spesial mereka dan kerja keras mereka selama ASEAN Para Games ke 9 atau KL2017.Kemudian penampilan tari kontemporer yang dipadukan dengan tari tradisional Malaysia. Tarian berjudul sama-sama merefleksikan "Kami Adalah Satu" dan kesatuan Malaysia sebagai sebuah negara. "Sama-Sama" juga merefleksikan terima kasih kami yang menjadi tuan rumah ASEAN Para Games.Setelah itu "The Extinguishing of The Flame" dengan membawa obor KL2017 untuk penutupan acara.Setelah obor dibawa kemudian bendera diserahkan dari Malaysia ke Filipna yang akan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke 10.Bertindak sebagai MC seorang artis, produser dan direktur, Ida Nerina, penulis dan pembicara Ras Adiba, penyannyi dan mantan Miss Malaysia, Dato Yasmin Yusuff dan MC veteran, Raymond Goh.MC sebelum pertunjukan adalah Datuk Aznil Nawawi yang juga penyanyi dan pembawa acara TV.Sebelum pertunjukan menghadirkan Band Reggae Malaysia, SalamMuzik, Caliph Busker dan The Farah Sulaiman Choir.

Editor: Tasrief Tarmizi