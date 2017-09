AS Roma hajar Udinese 3-1, El Shaarawy dua gol

Pemain AS Roma, Stephan El Shaarawy. (asroma.com)

Jakarta (ANTARA News) - AS Roma memetik kemenangan dengan skor 3-1 atas tamunya, Udinese, pada pertandingan Liga Italia pekan keenam di Stadion Olimpico, Sabtu.Kemenangan AS Roma dicetak berkat gol penyerang sayap Stephan El Shaarawy yang mencetak dua gol dan satu gol dari Edin Dzeko. AS Roma untuk sementara berada di peringkat empat klasemen sementara Liga Italia mengumpulkan 12 poin, sedangkan Udinese yang memiliki tiga poin di urutan 16.Pada jalannya laga, klub berjuluk Serigala Ibu Kota itu unggul 1-0 berkat gol kaki kiri Edin Dzeko yang menuntaskan umpan terobosan gelandang Belgia, Radja Nainggolan, pada menit 12.Dzeko menjadi aktor atas gol kedua Roma yang dicetak bekas pemain AC Milan, Stephan El Shaarawy, pada menit 30. El Shaarawy melepeskan tendangan kaki kanan untuk menaklukkan kiper Udinese.Tendangan kaki kanan Stephan El Shaarawy kembali memaksa kiper Udinese, Benjamin Bizzarri, memungut bola untuk ketiga kalinya saat pertandingan telah berjalan selama 45 menit.Roma memiliki kesempatan emas untuk menambah gol, namun sepakan penalti Diego Perotti dari pelanggaran Gabriele Angella tidak berbuah gol karena membentur tiang gawang sebelah kiri pada menit 88.Sebaliknya, Udinese memanfaatkan kelengahan pertahan Roma untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 lewat gol Stryger Larsen pada menit 90, demikian Football Italia.Alisson; Florenzi (Bruno Peres 78), Manolas, Fazio, Kolarov (Moreno 74); Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko (Defrel 70), El ShaarawyBizzarri; Stryger Larsen, Angella, Nuytinck, Samir; De Paul (Bajic 69), Behrami, Barak (Fofana 52), Jankto; Maxi Lopez, Lasagna (Pezzella 46)

Editor: Ruslan Burhani