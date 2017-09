Indonesia sabet enam penghargaan AFF 2017

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyabet enam Penghargaan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) 2017 pada malam penganugerahan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Sabtu malam.Enam penghargaan AFF 2017, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, masing-masing diraih oleh mantan Ketua Umum PSSI almarhum Kardono, pemain Selangor FC Andik Vermansyah, pemain Arema Malang Kurnia Mega Hermansyah, Rizki Rizaldi Pora (Barito Putra), Stefano Lilipaly (Bali United), Boas Theofilus Erwin Salossa (Persipura).AFF memberikan anugerah "AFF Dato Sri Paul Mony Live Service Award" kepada almarhum Kardono atas komitmen, dedikasi dan kontribusinya yang besar terhadap pengembangan sepak bola baik di Indonesia maupun di lingkungan ASEAN.Wakil Presiden AFF Zaw Zaw memberikan penghargaan untuk almarhum Kardono kepada wakil keluarga yaitu Woro Indriarti Wijanarko yang merupakan anak kelima Kardono.Selain almarhum Kardono, empat pesepak bola Indonesia yaitu Kurnia Mega, Rizki Rizaldi, Stefano Lilipaly, dan Boas Solossa mendapatkan penghargaan "AFF Best XI in The AFF Suzuki Cup 2016". Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemain yang telah menunjukkan penampilan istimewa selama turnamen Piala AFF Suzuki 2016 lalu.Sementara, Andik Vermansyah mendapatkan penghargaan lain yaitu "Best Goal in The AFF Suzuki Cup 2016". Penghargaan itu merupakan apresiasi terhadap sepakan voli Andik dari dalam kotak penalti ke gawang Singapura pada babak penyisihan Grup A Piala AFF 2016. Gol berkat tendangan voli Andik dinilai sebagai gol terindah sepanjang turnamen.Pada malam penghargaan AFF 2017, sejumlah legenda sepak bola Indonesia dijadwal turut hadir. Mereka adalah Firman Utina, Marzuki Nyakmad, Risdianto, Rully Rudolf Nere, Heri Kiswanto, dan Danurwindo.Pada 2011, pesepak bola Indonesia Firman Utina mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Piala AFF 2010 setelah mengantarkan tim Merah-Putih pada laga final meskipun kalah dari Malaysia.Kegiatan penghargaan AFF itu menjadi penutup rapat delegasi anggota-anggota AFF yang membahas berbagai perkembangan isu sepak bola di kawasan ASEAN yang berlangsung pada 21-23 September.

Editor: B Kunto Wibisono