Liverpool balas dendam tundukkan Leicester 3-2

Jakarta (ANTARA News) - Liverpool balas dendam atas kekalahan mereka dari Leicester di ajang Piala Liga (EFL Cup) dengan mengalahkan klub berjulukitu dengan skor 3-2 dalam pertandingan Liga Utama Inggris (Premier League) pekan keenam di Stadion King Power, Sabtu.Liverpool pun tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris setelah dikalahkan Leicester 2-0 pada Rabu (20/9).Namun, kemenangan itu membuat The Reds bangkit di ajang Liga Inggris dengan naik ke peringkat lima klasemen sementara dengan mengumpulkan 11 poin, sedangkan Leicester tertahan di posisi 16 dengan poin empat.Dalam jalannya laga, pasukan Juergen Klopp unggul 1-0 setelah Mohamed Salah yang berdiri di mulut gawang menaduk bola dari umpan Philippe Coutinho pada menit 15.Philippe Coutinho menciptakan gol kedua Liverpool menggunakan tendangan bebas yang dilepaskan dari luar kotak penalti menyusul pelanggaran Ndidi kepada Moreno pada menit 23.Leicester membangun asa untuk membalikkan kedudukan setelah Okazaki mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit 45, setelah umpan sepak pojok yang gagal diantisipasi Mignoler, kiper Liverpool.Pada menit 66, Klopp menurunkan Sturridge untuk menggantikan Roberto Firmino. Dua menit setelahnya, Sturridge langsung mengirimkan umpan yang berbuah gol Jordan Henderson yang menyepak bola ke sudut atas gawang Leicester untuk membawa Liverpool unggul 3-1.Leicester lagi-lagi memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 berkat gol Jamie Vardi yang meneruskan sepakan voli Gray, 90 detik setelah gol Henderson.Leicester bahkan mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Mignolet yang menjatuhkan Vardy saat berhadapan satu lawan satu di mulut gawang. Sayang tendangan 12 pas Vardy mampu dihentikan Mignolet pada menit 73.Setelah itu, Liverpool menarik Coutinho dan Emre Can kemudian memainkan James Milner dan Chamberlain. Liverpool pun menurunkan tempo permainan untuk mempertahankan skor 3-2 bertahan hingga laga usai, demikian Skysports.Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Coutinho, Firmino.Cadangan: Karius, Milner, Sturridge, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Solanke, Alexander-Arnold.Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Mahrez, Ndidi, King, Albrighton; Okazaki, Vardy.Cadangan : Gray, Iheanacho, Hamer, Amartey, Slimani, Iborra, Fuchs.

Editor: Priyambodo RH