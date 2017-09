Klasemen La Liga, Barcelona unggul tujuh poin dari Real Madrid

Pos Klub Main Poin 1. FC Barcelona 6 18 2 . Atl Madrid 6 14 3 . Sevilla FC 6 13 4 . Real Madrid 6 11 5.

Valencia CF 5 9 6 . Levante UD 5 9 7 . Real Sociedad 5 9 8 . Real Betis 5 9 9 . Athletic Club 6 8 10 . Villarreal CF 5 7 11.

CD Leganes 5 7 12 . UD Las Palmas 5 6 13 . SD Eibar 5 6 14 . Getafe CF 5 5 15 . Girona FC 6 5 16 . RCD Espanyol 5 5 17 . RC Celta 5 4 18 . RC Deportivo 5 4 19 . Málaga CF 6 1 20 . Alavés 6 0.

Jakarta (ANTARA News) - Barcelona kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) dengan keunggulan tujuh poin dari juara bertahan Real Madrid hingga pertandingan pekan keenam, Sabtu (23/9).Lionel Messi dan tim mempertahankan rekor sempurna dengan menyapu bersih enam laga pertama dengan kemenangan, termasuk kemenangan 3-0 atas Girona pada Sabtu (23/9) waktu setempat, untuk mengumpulkan 18 poin.Rival terdekat Barcelona untuk sementara bukanlah Real Madrid, melainkan Atletico Madrid yang berada di posisi kedua dengan 14 poin setelah mengalahkan Sevilla dengan skor 2-0. Sevilla berada diurutan ketiga dengan 13 poin.Pasukan Zinedine Zidane berada di posisi empat dengan 11 poin. Real Madrid mengalahkan Alaves dengan skor 2-1, untuk menghentikan periode buruk terutama saat dikalahkan Real Betis pada Rabu (20/9).Ketangguhan Barcelona akan diuji Las Palmas pada pertandingan pekan depan. Atletico Madrid akan bertamu ke markas Leganes, Sevilla melawan Malaga, dan Real Madrid menghadapi Espanyol.Malaga 3 - 3 Athletic Bilbao

Girona 0 - 3 Barcelona Espanyol vs Deportivo La CorunaGetafe vs VillarrealEibar vs Celta VigoLas Palmas vs LeganesReal Sociedad vs Valencia

