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Minggu, 24 September 2017

Hasil Grand Prix Moto2 Aragon

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Hasil Grand Prix Moto2 Aragon
Franco Morbidelli. (motogp2.com)
Aragon, Spanyol, 24/9 (Antara/Gracenote) - Hasil balap Moto2 Grand Prix Aragon, Minggu: 

1. Franco Morbidelli (Italia) Kalex 40:09.904
2. Mattia Pasini (Italia) Kalex 40:10.049
3. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 40:10.481
4. Thomas Luethi (Swiss) Kalex 40:14.085
5. Brad Binder (Afrika Selatan) KTM 40:14.235
6. Jorge Navarro (Spanyol) Kalex 40:17.232
7. Simone Corsi (Italia) Speed up 40:17.501
8. Takaaki Nakagami (Jepang) Kalex 40:17.534
9. Sandro Cortese (Jerman) Suter 40:20.877
10. Francesco Bagnaia (Italia) Kalex 40:22.561
11. Fabio Quartararo (Prancis) Kalex 40:22.808
12. Dominique Aegerter (Swiss) Suter 40:26.011
13. Lorenzo Baldassarri (Italia) Kalex 40:31.147
14. Xavi Vierge (Spanyol) Tech 3 40:31.218
15. Stefano Manzi (Italia) Kalex 40:32.487 

Editor: Ade Marboen

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