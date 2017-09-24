Hasil Grand Prix Moto2 Aragon

1. Franco Morbidelli (Italia) Kalex 40:09.904
2. Mattia Pasini (Italia) Kalex 40:10.049
3. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 40:10.481
4. Thomas Luethi (Swiss) Kalex 40:14.085
5. Brad Binder (Afrika Selatan) KTM 40:14.235
6. Jorge Navarro (Spanyol) Kalex 40:17.232
7. Simone Corsi (Italia) Speed up 40:17.501
8. Takaaki Nakagami (Jepang) Kalex 40:17.534
9. Sandro Cortese (Jerman) Suter 40:20.877
10. Francesco Bagnaia (Italia) Kalex 40:22.561
11. Fabio Quartararo (Prancis) Kalex 40:22.808
12. Dominique Aegerter (Swiss) Suter 40:26.011
13. Lorenzo Baldassarri (Italia) Kalex 40:31.147
14. Xavi Vierge (Spanyol) Tech 3 40:31.218
15. Stefano Manzi (Italia) Kalex 40:32.487
Editor: Ade Marboen
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