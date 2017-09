Cita Citata meriahkan Pesta Rakyat Indonesia di Kuala Lumpur

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Artis Indonesia yang terkenal dengan lagu "Sakitnya Tuh Di Sini" dan "Goyang Dumang", Cita Citata ikut memeriahkan Pesta Rakyat 2017 masyarakat Indonesia di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur, Minggu.Cita Citata tampil pada penutupan acara untuk menghibur masyarakat Indonesia di Malaysia dengan menampilkan sejumlah lagu andalannya.Pesta Rakyat juga turut dihadiri istri Menteri Federal Malaysia Dato Seri Utama Tengku Adnan, Datin Seri Utama Anggraini yang di Indonesia dikenal dengan artis Enny Beatrice.Datin Seri Utama Anggraini mendapatkan cenderamata "Guest Of Honor" yang diserahkan oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur Andreano Erwin.Pemberian cenderamata dilakukan setelah sambutan dan pembukaan Pesta Rakyat 2017 yang dilakukan oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia di Malaysia Rusdi Kirana yang hadir bersama istri.Sebelum pembukaan acara Pesta Rakyat diawali dengan perlombaan HUT RI, poco-poco bersama seluruh pengunjung oleh DJ Audhy, perlombaan joget bangku, pertunjukan pencak silat oleh SH Teratai, penampilan Band Kontras, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa oleh ustaz Zacky Mirza, sambutan Ketua Panitia HUT RI 2017 Krishna Hannan.Setelah penampilan guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Marzuki yang membawakan tiga buah lagu, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara KBRI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).Setelah penampilan tarian dan doorprize dilanjutkan dengan ceramah oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Jaranan Butho Sekarwangi Banyuwangi, penampilan dangdut oleh Suci, penampilan Band After Eight Band dari IATMI Malaysia dan Orkes Campursari New Putra Sukowati.Acara dilanjutkan dengan penampilan penyanyi dangdut Fitri, Band 4-S Two Band.Pesta Rakyat juga diwarnai dengan cerita sukses Ibu Ina, Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang awalnya menjadi seorang TKI. Acara ini dipandu oleh komedian Iszur Muchtar dan ustaz Zacky Mirza.Acara kemudian ditutup dengan penampilan artis Indonesia Cita Citata dan penampilan lagu-lagu patriotik Indonesia oleh Dubes RI dan masyarakat Indonesia.

Editor: Tasrief Tarmizi