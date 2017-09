Jadwal siaran langsung sepak bola 26 - 30 September 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 26 sampai dengan 30 September 2017:Sriwijaya FC vs Persela Lamongan, pukul 15.30 WIB, TV OneQarabag vs AS Roma, pukul 23.00 WIB, beIN Sports 1Spartak vs Liverpool, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 1Dortmund vs Real Madrid, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2Manchester City vs Shakhtar, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 3Atletico Madrid vs Chelsea, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 1PSG vs Bayern Muenchen, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2CSKA vs Manchester United, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2/SCTVBhayangkara FC vs Bali United, pukul 18.30 WIB, tvOneBATE vs Arsenal, pukul 00.00 WIB, beIN Sports 1/SCTVEverton vs Apollon, pukul 02.05 WIB, beIN Sports 1Lyon vs Atalanta, pukul 02.05 WIB, beIN Sports 2AC Milan vs Rijeka, pukul 02.05 WIB, beIN Sports 3/SCTVPersija vs PS TNI, pukul 18.30 WIB, tvOne

Editor: AA Ariwibowo