Bruce Willis akan kembali bintangi film prekuel Die Hard

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Bruce Willis akhirnya dipastikan kembali membintangi film prekuel "Die Hard", setelah dua tahun pengumuman pembuatan film yang akan disutradarai Len Wiseman.Dalam film karya Wiseman itu, Bruce akan mengulangi peran ikoniknya sebagai John McClane di masa sekarang. Selain Bruce, seorang aktor baru akan ikut andil memerankan McClane muda sebagai polisi New York.Bruce kali terakhir memerankan McClaine pada 2013 lalu, dalam "A Good Day to Die Hard", berpasangan dengan Jai Courtney, yang diberi tugas masuk ke organisasi kriminal Rusia.Wiseman mengatakan, casting hingga saat ini masih berlangsung dan belum ada keputusan mengenai siapa yang akan berperan sebagai John McClane muda."Casting yang tepat untuk peran ini sangat penting," kata Wiseman kepada Deadline.Sebelumnya, Wiseman menyutradarai Live Free or Die Hard pada 2007 lalu. Demikian seperti dilansir laman Digital Spy.

Editor: Ruslan Burhani