Dua film Indonesia tayang di Festival Film Internasional Tokyo 2017

Jakarta (ANTARA News) - Dua film karya sineas Indonesia akan meramaikan gelaran tahunan Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) 2017.Dalam siaran pers, TIFF mengumumkan “Mobil Bekas dan Kisah-kisah Dalam Putaran” (The Carousel Never Stops Turning) dari Ismail Basbeth dan “Ziarah” (Tales of the Otherwords) karya BW. Purba Negara masuk dalam program Crosscut Asia ke-4.Program Crosscut Asia digagas oleh The Japan Foundation dan TIFF pada 2014 untuk menampilkan film-film dari penjuru Asia.Tahun lalu, Crosscut Asia menetapkan Indonesia sebagai fokusnya, mengangkat tema "Colorful Indonesia", menampilkan sebelas film terbaik yang merefleksikan keberagaman budaya di Indonesia, sejak tahun 1980-an.“Mobil Bekas dan Kisah-Kisah Dalam Putaran” berkisah tentang beragam cerita manusia yang disaksikan oleh mobil bekas.

Film yang dibiayai dengan urun dana itu dibintangi oleh Karina Salim, Cornelio Sunny, Dea Ananda, Gandhi Fernando dan Verdi Solaiman.

Sedangkan "Ziarah" bercerita tentang perjalanan mbah Sri (Ponco Sutiyem), nenek 95 tahun yang mencari makam suaminya yang hilang pada zaman agresi militer Belanda kedua. Pencarian itu didorong keinginannya untuk dimakamkan di samping makam suaminya.

TIFF ke-30 berlangsung pada 25 Oktober - 3 November 2017 di Roppongi Hills, EX Theater Roppongi dan berbagai teater lain di area Tokyo.

