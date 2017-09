Risma dinobatkan sebagai "pemimpin yang menginspirasi" di Singapura

Surabaya (ANTARA News) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meraih penghargaan skala internasional "GovInsider Innovation Awards 2017" kategori pemimpin yang menginspirasi atau "Inspirational Leader" di Innovation Labs World, Singapura, Selasa.Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Pemkot Surabaya yang turut membantu dirinya membuatsehingga bisa meraih penghargaan GovInsider Innovation Awards 2017 ."Tujuan saya membuat program ini untuk memangkas praktIk-praktik korupsi dari segala bidang dan membuat semua transaksi keuangan mulai dari infrastruktur pembangunan, kesehatan, pendidikan di Kota Surabaya menjadi transaparan," kata Risma melalui pers rilis yang diterima Antara di Surabaya.Risma mengatakan bahwa tidak mudah mengimplementasikan programdi Surabaya. "Kalian tahu, ketika saya ingin menerapkan program ini, banyak tekanan yang mengarah kepada saya dan keluarga agar tidak menerapkan penggunaan teknologi e-govermence ini," katanya.Penghargaan GovInsider Innovation Awards 2017 kategori "Inspirational Leader" yang diterima Wali Kota Tri Rismaharini, tidak lepas dari keberhasilan Pemkot Surabaya dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem birokrasi maupun berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.Wali kota sempat menyampaikan paparan berisikan beberapa inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Surabaya, di antaranya upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan melalui Surabaya Single Windows.Inovasi tersebut, lanjut dia, juga dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan di bidang kesehatan melaluiyang bisa diakses melalui e-Kios di Puskesmas dan kecamatan.GovInsider Innovation Awards dibentuk untuk memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor publik. Tahun lalu, instansi pemerintah di Singapura, Indonesia dan Papua Nugini, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa diakui mengenai bagaimana mereka meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kehidupan warga negara.Kandidat yang kemudian terpilih sebagai pemenang GovInsider Innovation Awards ini dinilai oleh panel internasional. Panel internasional itu terdiri dari Siim Sikkut (GCIO, Estonian Prime Minister's Office), Karen Delafield (CIO, HM Treasury and Cabinet Office, United Kingdom), Tuty Kusumawati (Head of Planning, Jakarta Regional Development Planning Board), Stuart Smith (Chief of Service Innovation and Design, National University of Singapore, Institute of Systems Science), dan Joshua Chambers (Editor, GovInsider).Pemenang diumumkan di Innovation Labs World, yang berlangsung pada tanggal 26 September 2017 di Singapura. Acara ini mengumpulkan pemikiran pemimpin di sektor publik dan unit pemerintah yang inovatif untuk membahas masa depan layanan publik, dan bagaimana menggunakan solusi kreatif untuk memperbaiki layanan publik.Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya juga menerima penghargaan "Learning City" dari UNESCO di Cork, Republik Irlandia apda Selasa (19/9).

