Google bisnisku cara jitu berbisnis UKM digital

Makassar (ANTARA News) - Program Google Bisnisku merupakan platform gratis dari Google yang memungkinkan beragam bisnis termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ditampilkan di Google penelusuran, dianggap sebagai cara jitu dalam memasarkan produk UKM melalui cara digital."Google Indonesia mendukung penuh perkembangan bisnis UKM, ini alasan UKM harus go online, melihat saat ini semua serba digital," sebut Head of Marketing Google Indonesia Veronica Utami, saat temu wartawan di sela acara Konfrensi Womenwill Google di Makassar, Selasa.Menurut dia, zaman ini semua berjalan dengan sistem digital dan rata-rata orang telah menggunakan ponsel berbasis android sehingga mudah mendapatkan informasi bahkan berbisnis melalui ponsel mereka.Untuk itu, dengan hadirnya program google bisnisku akan memudahkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang usahanya tanpa harus mengeluakan biaya menawarkan produknya dengan berlaih dari konvensional (ofline) ke cara daring (online).Google Bisnisku adalah cara baru memasarkan produk, namun berbeda dengan situs belanja online lainnya. Google bisnisku bisa diketahui kapan buka dan tutup dan sangat cepat terlacak dipenelusuran asalkan sesuai dengan alamatnya.Bahkan untuk membuat akun google bisnisku bisa melalui ponsel masing-masing asalkan berbasis android dengan menguduh di playstrore selanjutnya mengikuti panduan setelah mengunduhnya.Namun apabila pengusaha UKM ingin serius mendalami pemasaran bisnisnya secara penuh, kata Veronica menambahkan, dapat mengikuti Gerakan Pelatihan Usaha Rakyat (Gapura) Digital secara gratis.Kelas Gapura Digital di mulai akhir Agustus dengan bekerja sama Arena Co-working Space terletak di Zentra Bazaar (Ex. Pasar Segar) Ruko Mirah A17 jalan Pengayoman, Makassar sebagai tempat pelatihan setiap akhir pekan Sabtu-Minggu diisi mentor handal.Sementara Head of SMB Marketing Google Indonesia, Fida Heyder menambahkan, mengapa UKM harus go online. Kata Fida, bahwa di negara Indonesia merupakan penggunaan teknologi tertinggi dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya hingga termasuk pengguan ponsel pintar.Melalui Google Bisnisku dan AdWords Express, pelaku UKM dapat menjangkau pelanggan-pelanggan baru baik di dalam kota maupun diluar kota bahkan hingga ditingkat global untuk memasarkan produknya.Proses mendaftar ke Google Bisnisku sangat mudah dan gratis. Pemilik bisnis hanya perlu masuk ke akun Gmail dan berkunjung ke www.google.co.id/bisnisku baik dari komputer maupun ponsel pintar berbasis android.Bila sudah mendaftar, mereka bisa meminta kode verifikasi yang akandikirim oleh Google melalui pos dalam waktu beberapa minggu. Setelah diverifikasi, akun Google Bisnisku bisa dikelola dari aplikasi tersebut kapan saja.

Editor: Ruslan Burhani