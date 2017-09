Saham Wall Street ditutup beragam setelah pernyataan ketua Fed

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street ditutup beragam pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve Janet Yellen.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 11,77 poin atau 0,05 persen menjadi berakhir pada 22.284,32 poin.Sementara itu, indeks S&P 500 naik tipis 0,18 poin atau 0,01 persen menjadi ditutup pada 2.496,84 poin, dan indeks komposit Nasdaq berakhir 9,57 poin atau 0,15 persen lebih tinggi di 6.380,16 poin.Yellen mengatakan pada Selasa (26/9) bahwa kasus untuk penyesuaian secara bertahap akan diperkuat dalam menghadapi ketidakpastian yang signifikan dan bahwa the Fed harus waspada untuk bergerak terlalu lambat."Dengan penyesuaian bertahap dalam kebijakan moneter, inflasi akan stabil di sekitar target FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) dua persen selama beberapa tahun ke depan, disertai dengan beberapa penguatan lebih lanjut dalam kondisi-kondisi pasar tenaga kerja," katanya.Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini. Pekan lalu, para pembuat kebijakan menunjuk satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini dan tiga kali untuk tahun depan setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari.Di sektor ekonomi, penjualan rumah keluarga tunggal baru AS pada Agustus berada pada tingkat tahunan disesuaikan secara musiman 560.000 unit, gagal memenuhi konsensus pasar, kata Departemen Perdagangan pada Selasa (26/9).Indeks Kepercayaan Konsumen dari Conference Board mencapai 119,8 pada September, turun dari 120,4 pada Agustus dan umumnya sesuai dengan perkiraan pasar.Indeks Harga Rumah Nasional AS NSA menurut data dari S&P CoreLogic Case-Shiller dilaporkan mencatat kenaikan tahunan 5,9 persen pada Juli, meningkat dari 5,8 persen di bulan sebelumnya, menurut S&P Dow Jones Indices pada Selasa (26/9, demikian kantor berita Xinhua melaporkan.(UU.A026)

Editor: Suryanto