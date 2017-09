Hasil Liga Champions, klub Spanyol berjaya

Jakarta (ANTARA News) - Dua klub Liga Spanyol, Sevilla dan Real Madrid, berjaya pada pertandingan kedua fase grup Liga Champions, Selasa (26/9) waktu setempat.Real Madrid tidak menemui kesulitan saat melibas Borussia Dortmund 3-1 kendati berlaga di Signal Iduna Park yang menjadi markas klub pemimpin klasemen Liga Jerman itu.Kemenangan Real Madrid tidak terlepas dari produktivitas Cristiano Ronaldo yang menyumbang dua gol, dan menjadi gol keempatnya di Liga Champions musim ini.Sevilla juga meraih hasil maksimal saat menaklukkan Maribor 3-0 berkat lesakkan hattrick penyerang Prancis, Wissam Ben Yedder, yang mengangkat klub itu ke puncak klasemen sementara grup E.Dua klub Spanyol lainnya, Atletico Madrid dan Barcelona, akan berlaga pada Rabu malam atau Kamis dini hari WIB. Atletico akan menjamu Chelsea, sedangkan Blaugrana bertandang ke Portugal untuk menghadapi Sporting CP.Pada laga pekan kedua ini, Tottenham Hotpurs juga meraih hasil maksimal dengan menaklukkan Apoel 3-0 berkat trigol Harry Kane. Manchester City juga menumbangkan Shakhtar Donetsk 2-0.Namun kesuksesan dua klub Inggris tidak dirasakan Liverpool yang ditahan klub Rusia, Spartak Moscow, dengan skor 1-1 walaupun pasukan Juergen Klopp itu menguasai jalannya pertandingan.Gol: Fernando 23 - Philippe Coutinho 31Gol: Wissam Ben Yedder 27,38,83penGol: Kevin De Bruyne 48, Raheem Sterling 90Penalti gagal: Sergio Aguero 72Gol: Insigne 7, Mertens 49, Callejon 70 - Amrabat 90+3Penalti gagal: Jens Toornstra 68Gol: Vincent Aboubakar 31,69, Miguel Layun 89Besiktas 2-0 RB LeipzigGol: Ryan Babel 11, Anderson Talisca 43 APOEL Nicosia 0-3 Tottenham Hotspur

Gol: Harry KaneGol: Aubameyang 54 - Gareth Bale 18, Cristiano Ronaldo 49,79Basel vs BenficaCSKA Moscow vs Manchester UnitedAnderlecht vs CelticParis Saint Germain vs Bayern MunichQarabag FK vs RomaAtletico Madrid vs ChelseaJuventus vs OlympiacosSporting CP vs Barcelona

