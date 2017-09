Berita kemarin, polisi akan periksa Pemred Kompas TV hingga Syahrini jadi saksi First Travel

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah berita pilihan ANTARA News pada Selasa (26/9) yang masih layak baca hari ini, di antaranya soal polisi yang akan memeriksa pemred Kompas TV terkait laporan Dirdik KPK dan Presiden Jokowi serahkan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung.Selain itu, ada juga berita tentang Syahrini yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus First Travel dan beberapa berita menarik lainnya Berikut selengkapnya:Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas Televisi Rosianna Silalahi sebagai saksi terkait laporan Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Polisi Aris Budiman terhadap isi pemberitaan sejumlah media massa."Ya dipanggil," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan di Jakarta, Selasa.Selain berencana memeriksa Rosianna, penyidik Polda Metro Jaya juga akan meminta keterangan pembawa acara Kompas TV Aiman Witjaksono sebagai saksi terkait laporan yang sama.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan artis Syahrini sebagai saksi dalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, pada Rabu (27/9)."Infonya, besok, Syahrini akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus First Travel," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul dalam pesan singkat, Selasa malam.Dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Dirut), Anniesa Desvitasari (Direktur) serta Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Utama).Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Seketariat Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Woltermonginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Selasa pagi.Menurut sejumlah PNS di Kukar, tim KPK berjumlah puluhan orang lengkap dengan pengamanan aparat kepolisian bersenjatakan laras panjang."Sekitar pukul 09.30 Wita mereka datang, langsung menggunakan seragam rompi KPK, kemudian menerobos pintu masuk sekretariatan Kantor Bupati," kata pegawai yang tidak mau disebutkan namanya.Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan logistik senilai Rp7,2 miliar kepada para pengungsi darurat Gunung Agung yang disalurkan ke kantong-kantong pengungsian.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa, menjelaskan bantuan logistik itu berupa matras sebanyak 18.230 lembar, masker 520.000 lembar, beras 12 ton, ember 2.000 buah, gayung 2.000 buah dan perlengkapan bayi sebanyak 1.100 paket."Besarnya bantuan ini merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi terkait erupsi Gunung Agung," katanya.Rapper Tyga mengklaim janin yang dikandung selebriti Kylie Jenner adalah anaknya. Tak lama setelah beredar kabar pemilik Kylie Cosmetics itu mengandung anak pacarnya Travis Scott, Tyga menyiratkan di media sosial bahwa ada kemungkinan dia adalah ayah sebenarnya.Tyga merespons kabar kehamilan Kylie lewat akun Snapchat. Dalam unggahan yang kini sudah dihapus, rapper 27 tahun itu mengunggah screenshot artikel kehamilan Kylie dan menambahkan tulisan, "Tidak, itu anakku," dengan emoji wajah setan ungu bertanduk.

Editor: Heppy Ratna