Shania Twain luncurkan album pertama dalam 15 tahun pekan ini

Los Angeles, Amerika Serikat (ANTARA News) - Setelah mengalami masa sulit dalam satu dekade terakhir, Shania Twain, penyanyiKanada yang menguasai tangga lagu pada akhir 1990-an, kembali ke nada tinggi dalam karirnya.Twain (52) akan merilis album studio pertamanya dalam 15 tahun pekan ini, setelah lama berjuang menghadapi penyakit Lyme dan perceraian yang menghancurkan."Album ini benar-benar tentang keadaan yang pernah saya hadapi, dan ini sudah lebih lama dari yang saya pikirkan dalam satu masa transisi," kata Twain dalam satu wawancara."Saya sangat lega akhirnya bisa berada di sini sekarang di sisi lain dari masa itu... Jadi, saya pikir sangat pantas untuk menamai album 'Now', karena di inilah tempat saya berpijak," katanya.Dengan lagu-lagu seperti "Man! I Feel Like a Woman!" dan "You’re Still the One" yang romantis, Twain memenangi empat Grammys untuk album laris dia tahun 1997 yang berjudul "Come on Over".Namun tahun 2004 pita suaranya rusak akibat penyakit Lyme, yang juga menyebabkan kelesuan dan nyeri sendi. Empat tahun kemudian dia berpisah dengan suami dan mitra musikalnya Robert Lange, karena sang suami berselingkuh dengan sahabatnya.Twain mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk mengatasi kerusakan vokalnya."Ada banyak hal yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan kembali kompetensi vokal, kemampuan vokal saya, dan saya telah melewatinya, jadi saya sangat bersyukur," katanya."Tapi saya tidak akan pernah bisa menyingkirkan masalah ini. Ini luka permanen," tambah dia sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.Twain, yang menikah lagi tahun 2011, mengatakan sekarang dia ingin menyeimbangkan karirnya dengan kehidupan pribadi."Saya sudah melewati satu pernikahan dan saya tidak ingin bercerai lagi, jadi saya berinvestasi dalam hubungan dengan cara yang berbeda sekarang," katanya, menambahkan dia ingin mengelola waktu untuk energi mental dan fisik secara berbeda dan tidak akan mencurahkan seluruh waktu untuk karir.Meski Twain menghabiskan dua tahun melakukan pertunjukan malam di Las Vegas mulai 2012-2014 dan melakukan tur ke Amerika Utara pada 2015, "Now" adalah album pertama untuk musik terbarunya sejak "Up!" dirilis pada 2002. Album tersebut akan mulai dijual pada Jumat.Twain juga syuting film tentang balap mobil bersama John Travolta yang akan dirilis pada 2018."Ini semua baru saja keluar dari tahap peralihan bagi saya. Jadi, hey! Saya merasa baik," katanya.(Uu.KR-DVI)

Editor: Maryati