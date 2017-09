Ini lagu pernikahan paling populer di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - lagu "A Thousand Years" milik penyanyi Christina Perri menjadi lagu yang paling populer di acara pernikahan masyarakat Indonesia versi Spotify.





Berada di urutan kedua, "Kisah Romantis" dari Glenn Fredly, diikuti "Teman Hidup" milik penyanyi tulus, seperti keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Rabu ini.





Masing-masing dari ketiga lagu itu biasanya diputar sebanyak 13 kali per sekali pemutarannya.





Selain ketiga lagu tersebut berikut 17 lagu pernikahan terpopuler lainnya di Indonesia berdasarkan peringkatnya:





1. Christina Perri - A Thousand Years

2. Glenn Fredly - Kisah Romantis

3. Tulus – Teman Hidup

4. Maliq & d'Essentials - Pilihanku

5. Yovie & Nuno - Janji Suci

6. Shania Twain - From This Moment On

7. Lionel Richie - Endless Love

8. Glenn Fredly - Kasih Putih

9. Kahitna - Menikahimu

10. Glenn Fredly - You Are My Everything

11. Barbra Streisand - I Finally Found Someone (Duet with Bryan Adams)

12. Rizky Febian - Kesempurnaan Cinta

13. Payung Teduh - Akad

14. Chrisye - Cintaku

15. Bruno Mars - Marry You

16. Diana Ross - Endless Love

17. Tangga - Hebat

18. Brad Kane, Lea Salonga - A Whole New World

19. Chrisye - Kala Cinta Menggoda

20. Maroon 5 - Sugar









Editor: Ida Nurcahyani