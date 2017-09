Gubernur BI sambut positif perbaikan peringkat daya saing Indonesia

Bandung (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut positif perbaikan peringkat daya saing Indonesia dari 41 menjadi 36 dari 137 negara."Kalau index competitiveness Indonesia meningkat itu, sejalan dengan kepercayaan global kepada Indonesia," ujar Agus usai rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Sebelumnya, World Economic Forum baru saja merilis laporan The Global Competitiveness Index 2017-2018. Naiknya peringkat Indonesia disebabkan meningkatnya sejumlah sub-indeks seperti kebutuhan dasar, efisiensi, inovasi, dan kecanggihan.Indonesia sendiri sebelumnya juga mengalami perbaikan peringkat kemudahab berusaha (ease of doing business) dari 106 menjadi 91.Menurut Agus, perbaikan peringkat tersebut merupakan hasil dari reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi fiskal bekerja sama dengan Bank Indonesia dari sisi moneter."Jadi yang perlu kita perbaiki ke depan tdk hanya infrastruktur tetapi juga kita harus memperbaiki daya saing, competitiveness kita sehingga daya saing ini dapat membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara lain di dunia. Bukan hanya daya saing tetapi juga terkait kedaulatan pangan kita dan reform energi," ujar Agus.

Editor: B Kunto Wibisono