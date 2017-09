Dzeko bantu Roma tundukkan Qarabag 2-1

Jakarta (ANTARA News) - Edin Dzeko mencetak satu gol yang membantu AS Roma menundukkan klub asal Azerbaijan, Qarabag, pada pertandingan kedua fase grup Liga Champions, di Stadion Baki Olimpiya, Rabu waktu setempat.Kemenangan ini membuat AS Roma mengumpulkan empat poin di Grup C yang ketat karena tergabung bersama Atletico Madrid dan Chelsea. Sedangkan Qarabag berada di dasar klasemen karena belum meraih poin dari dua laga.Roma memimpin 1-0 melalui tandukan Konstantinos Manolas berkat umpan terukur Lorenzo Pellegrini yang diarahkan langsung ke dalam kotak penalti pada menit 7.Penyerang asal Bosnia, Edin Dzeko, menambah keunggulan tim Ibu Kota Italia delapan menit setelah gol Manolas setelah mendapatkan bola dari Stephan El Shaarawy yang luput dari pengawalan pemain bertahan Qarabag.Tim tuan rumah sempat membalas saat bola opean Dino Ndlovu dituntaskan Pedro Henrique menjadi gol memanfaatkan kecerobohan Maxime Gonalons pada menit 28.Pada babak kedua, Qarabag berupaya mencari gol penyama kedudukan dari upaya Dino Ndlovu dan tendangan yang dilepaskan Mahir Madatov. Sebaliknya, AS Roma juga memiliki peluang dari aksi Kolarov dan Radja Nainggolan, namun skor 2-1 bertahan hingga laga usai, demikian Livescore.Sehic; Medvedev, Huseynov, Sadygov, Agolli; Richard Almeida, Garayev; Henrique (Elyounoussi 76), Michel (Quintana 88), Madatov (Guerrier 81); NdlovuAlisson; Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (Strootman 81), Gonalons (De Rossi 67), Nainggolan; Defrel (Florenzi 58), Dzeko, El Shaarawy.

Editor: Suryanto