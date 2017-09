Menko PMK tambah penerima bantuan PKH menjadi 10 juta

Padang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Puan Maharani berencana menambah jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)."Bantuan sudah lama didistribusikan untuk PKH sebanyak enam juta KPM akan ditambah menjadi 10 juta KPM pada 2018," kata Puan Maharani di Tanah Datar Sumatera Barat, Rabu.Puan mengatakan pemberian bantuan PKH merupakan program prioritas pemeritahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait kesejahteraan rakyat.Bantuan PKH menurut Puan didistribusikan kepada ibu rumah tangga, ibu hamil dan wanita masa nifas sebesar Rp1,89 juta per KPM dibagi empat tahapan per tahun.Selain PKH, Puan menyebutkan pemerintah pusat juga membagikan bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 17,9 juta siswa SD, SMP, SMA/SMK, pesantren dan anak yatim piatu.Nilai nominal bantuan KIP bagi siswa SD sebesar Rp450 ribu per orang, SMP (Rp750 ribu per orang) dan SMA/SMK (Rp1 juta per orang).Puan menegaskan bantuan tunai PKH untuk membeli bahan makanan bergizi, sedangkan bantuan KIP dibagikan setiap Juni-Juli saat kenaikan kelas untuk membeli perlengkapan sekolah sepertu seragam, sepatu dan buku pelajaran.Pada kesempatan itu, Puan sempat membagikan bantuan secara simbolis kepada 100 ibu rumah tangga penerima PKH dan siswa SD di Tanah Datar Sumatera Barat.Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tercatat bantuan PKH mencapai lebih dari 6.000 KPM dan KIP sebanyak 22.000 pelajar.

