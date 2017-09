Harga minyak AS naik karena persedian turun

New York (ANTARA News) - Harga minyak Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena data resmi menunjukkan persediaan minyak mentah negara tersebut selama minggu lalu turun lebih banyak dari yang diperkirakan.Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu (27/9) bahwa stok minyak mentah Amerika Serikat turun sebesar 1,8 juta barel dalam sepekan yang berakhir pada 22 September, jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar untuk kenaikan sebesar 3,4 juta barel.Para analis mengatakan penurunan persediaan minyak mentah Amerika Serikat membantu meredakan kekhawatiran investor terhadap kelebihan pasokan pasar dan mendorong harga minyak negara tersebut diperdagangkan lebih tinggi.Namun demikian, kenaikan harga minyak AS dibatasi oleh penguatan dolar AS. Dolar AS yang lebih kuat terus membebani pasar minyak, karena komoditas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, naik 0,26 dolar AS menjadi menetap di 52,14 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman November, turun 0,54 dolar AS menjadi ditutup pada 57,90 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, kantor berita Xinhua melaporkan.(UU.A026)

Editor: Suryanto