Conte sanjung Batshuayi, sang penentu kemenangan Chelsea

Madrid (ANTARA News) - Manajer Chelsea, Antonio Conte, memuji striker Michy Batshuayi atas kesabaran dan komitmennya yang berbuah gol kemenangan Chelsea atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 pada fase grup Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia.Batshuayi mencetak gol pada menit-menit akhir pertandingan setelah penyerang asal Belgia itu masuk sebagai pemain pengganti. Sejak pindah dari Marseille pada 2016, ia telah mencetak tiga gol penting bagi The Blues."Ini adalah gol yang sangat penting bagi Michy, jangan lupa dia adalah pemain muda dan musim lalu dia banyak berjuang untuk mengenal liga," kata Conte dalam sebuah konferensi pers seusai pertandingan, dikutip dari Reuters.(Baca: Balikkan kedudukan, Chelsea menang di markas baru Atletico "Saya pikir dia berkembang dan komitmennya sangat baik selama masa transisi. Dia punya banyak ruang terus memperbaiki dan dia harus terus bekerja dengan cara ini karena selalu punya kesempatan untuk bermain, dan Anda harus meresponsnya," kata Conte.Batshuayi memang baru tampil sekali pada musim lalu, baru mendapatkan posisi starter satu kali pada musim ini walaupun The Blues sudah tidak diperkuat Diego Costa yang bergabung dengan Atletico.(Baca: Hasil Liga Champions: MU menang, Muenchen tumbang Sebaliknya, Alvaro Morata seolah menemukan kehidupan baru di Chelsea sejak meninggalkan Real Madrid. Ia telah mencetak tujuh gol untuk The Blues, termasuk satu gol ke gawang Atletico."Bagi seorang striker, mencetak gol sangat penting untuk kepercayaan diri," tambah Conte.Pemain sayap Chelsea, Eden Hazard, menambahkan, "Michy mencetak gol setiap kali berada di lapangan. Dia bisa mencetak gol setiap saat. Saya sangat gembira untuknya."(Baca: Klasemen Liga Champions setelah laga Kamis dini hari

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Heppy Ratna