Penyanyi Indonesia lolos di The Voice Amerika

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi wanita berdarah Indonesia Maharasyi Hansa lolos sesiThe Voice Amerika."Dengan kesuksesan di Indonesia, Maharasyi nampak ingin menggebrak Amerika," tulis TheVoice dalam keterangan video yang diunggah di saluran YouTube resmi ajang pencarian bakat tersebut.Maharasyi tampil di hadapaan empat juri The Voice yaitu Adam Levine, Miley Cyrus, Jennifer Hudson dan Blake Shelton membawakan lagu "Tell Me Something Good" milik Chaka Khan dan Rufus.Maharsyi berhasil membuat Miley Cyrus dan Jennifer Hudson menekan tombol merah untuk membalikkan kursi.Jennifer memuji Maharasyi dalam memilih lagu. "Menurut saya dia memilih lagu ini karena dia memiliki soul dan suara yang besar, seperti Chaka," kata Jennifer.Meski tidak menekan tombol merah, penampilan Maharasyi juga mendapat pujian dari Adam Levine. "Mereka berdua (Miley dan Jennifer) menawan, dan begitu juga Anda," ujar Adam.Maharasyi kemudian memilih Jennifer sebagai coach di The Voice musim ke-13 itu.Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, Maharasyi mengenakan kaos putih dengan lambang Garuda Pancasila di dada, sambil berterima kasih kepada semua pendukung. "," ujar dia.Dalam unggahan yang lain, perempuan yang berdomisili di Los Angeles, California, tersebut mengaku tegang saat audisi, namun dia juga sangat bersyukur Jennifer dan Miley dapat mempercayainya.Diketahui dari akun YouTube yang dimilikinya, Maharasyi rajin membawakan lagu-lagu populer sejak tiga tahun lalu, di antaranya "All of Me" John Legend, "Love Me Like You Do" Ellie Goulding dan "When We Were Young" Adele.

Editor: Heppy Ratna