Lagu Radiohead diaransemen ulang peraih Oscar untuk serial BBC Earth

Jakarta (ANTARA News) - Lagu Radiohead berjudul "Bloom" diaransemen ulang oleh komponis peraih Oscar, Hans Zimmer, demi dijadikan musik latar serial dokumenter BBC Earth, "Blue Planet II Prequel".





Lagu nomor pembuka album "The King of Limbs" (2011) yang aslinya ramai dengan irama menghentak melalui loop berbagai sample bebunyian elektronik itu diubah dengan sentuhan orkestrasi dari Zimmer.





Hasil gubahan baru tersebut, dibubuhi judul baru "(ocean) bloom", mewakili fokus dokumenter tentang laut serta berasal dari potongan lirik dari lagu itu sendiri.





Dilihat dari liriknya, "Bloom" memang diwarnai hal ihwal berkaitan laut, tersebut di dalamnya ocean alias samudera, giant turtle's eyes (mata kura-kura raksasa) dan jellyfish (ubur-ubur).





Lagu tersebut sudah dipakai pada video teaser "Blue Planet II: The Prequel" yang diunggah BBC Earth pada Rabu (27/9).





"Membuat serial dokumenter tentang laut adalah tugas yang sulit. Salah satu kendala tersulitnya adalah menangkap seberapa besar skalanya, yang susah payah kami wakilkan lewat tayangan gambar. Namun ketika kami menyematkan musik hasil kolaborasi Hans dan Radiohead, skala itu bertambah dengan sendirinya," kata Produser Blue Planet II, Orla Doherty, dalam tayangan di balik layar kolaborasi Hans Zimmer dan Radiohead tersebut di youtube BBC Earth.





Zimmer merupakan komponis peraih Oscar lewat tata musiknya di film "The Lion King" (1995) dan mengerjakan tata musik untuk film-film populer lain seperti "Gladiator" (2000), "The Last Samurai" (2003), trilogi "The Dark Knight" (2005, 2008, 2012), "Inception" (2010), "Interstellar" (2014) dan "Dunkirk" (2017).





"Dalam banyak hal saya berusaha untuk menghormati karya mereka dan tidak merusaknya. Sebab ini buah tangan orang lain, ada tanggung jawab di situ. Saya berusaha menghormati itu," kata Zimmer.





Jonny Greenwood, gitaris Radiohead, menilai "Blue Planet II Prequel" sebagai sebuah cara yang luar biasa untuk menyebarkan kesadaran terhadap sebuah isu yang dibawanya, dalam hal ini kelestarian laut.





"Kemunculan serial ini saat ini, memantik lagi kecintaan kita terhadap laut serta memahami kembali hubungan kita dengan mereka, sembari menyadari pentingnya isu ini. Ini lebih besar dari anda," kata vokalis Radiohead, Thom Yorke.

Editor: B Kunto Wibisono