Susi tidak tahan diajak menyanyi di Roma

Roma (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak tahan saat diajak menyanyi lagu Suwe ora Jamu oleh penyanyi Indonesia yang menetap di Torino Italia, Betty Bariati dalam acara Resepsi diplomatik oleh KBRI Roma,Rabu malam.Kehadiran Menteri Susi di Roma. dalam perjalanan menuju Malta untuk menghadiri konferensi Our Ocean Conference yang diadakan di Malta dari tanggal 5 dan 6 Oktober, demikian Counsellor PensosbudKBRI Roma, Charles F. Hutapea kepada Antara London, Kamis.Selain itu, Menteri Susi dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Dirjen FAO Dr. Jos Graziano da Silva yang akan membahas kerja sama antara KKP dan FAO."Wah acaranya bagus dan menarik, saya senang," ujar Bu Susi kepada Antara usai acara resepsi diplomatik yang diadakan KBRI Roma dan dihadiri lebih dari 300 undangan dari berbagai kalangan diplomatik dari negara sahabat termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Italia, Benedetto della Vedova.Menteri Susi yang mengenakan busana hitam rancangan disainer dengan lancar melantunkan Lagu Suwe ora Jamu yang dipopulerkan oleh Waldjinah dengan rancak dan kocak yang menarik hati pengusaha pemilik dan Dirut PT ASI Pudjiastuti Marine untuk berduet dengan Betty Bariati.Dalam acara resepsi diplomatik yang juga dihadiri Dubes RI di Vatikan Antonius Agus Sriyono, penyanyi Indonesia yang lama menetap di Torino Italia Betty Bariati yang melantunkan lagu Indonesia Raya dan Lagu kebangsaan Italia Inno di Mameli dengan diiringi gitaris klasik Giordano Passini, mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam acara Resepsi Diplomatik yang diadakan Dubes RI di Roma Esti Andayani."Bangga banget sebagai wanita dan warga Indonesia, meskipun berdomisili di Nord Italia, kota Torino masih tetap menjaga tata krama & tradisi Jawa, " ujar wanita kelahiran Solo yang dikenal sebagai putri Solo Mangkunegaran mengakhiri penampilannya dengan Lagu "We are the world," hasil perpaduan dengan tiupan saxshopone oleh Charles Hutapea.(T.H-ZG/A011)

Editor: Ruslan Burhani