Makassar terima hibah program "smart city" Amerika

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Kota Makassar akan menerima bantuan hibah proyek dari Badan Perdagangan dan Pembangunan (United States Trade and Development Agency/USTDA) Amerika Serikat khususnya di bidang pengembangan kota pintar "smart city".Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang menerima kunjungan dari Regional Manager Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Mark J Dunn di rumah jabatannya, Jalan Penghibur Makassar, Kamis, memberikan apresiasi yang tinggi atas adanya proyek hibah tersebut."Kita sangat bangga dan berterima kasih karena mereka mau bantu untuk menjadikan Kota Makassar menuju kota dunia melalui smart citynya," ujarnya.Ia menyatakan, Badan Perdagangan dan Pembangunan AS memang sudah sejak lama menggunakan program smart city di berbagai bidang seperti energi, transportasi maupun informasi dan teknologi atau ICT.Karenanya, dengan adanya bantuan hibah kepada pemerintah kota Makassar khususnya pada bidang smart city ini akan semakin memudahkan dirinya dalam mengembangkan Makassar ke depannya."Banyak daerah dan kota-kota di dunia sudah mulai menjalankan konsep smart city. Tapi, kita di Makassar ini menggabungkan antara Smart City dan Sombere yang mana Sombere adalah kearifan lokal daerah kita," katanya.Sementara itu, Regional Manager Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Mark J Dunn mengatakan, Makassar adalah salah satu daerah yang sudah aktif mengembangkan Smart City di Indonesia, karenanya Makassar dipilih untuk program hibah tersebut."Kita melihat, kota Makassar saat ini sangat berkembang dengan konsep smart city yang terus digencarkan baik itu dalam memberikan pelayanan yang mudah, efektif, cepat juga tepat," katanya melalui penerjemahnya.Dijelaskannya, USTDA menghubungkan pelaku bisnis di Amerika dengan menciptakan peluang baru yang mendanai persiapan proyek dan kegiatan pembangunan kemitraan hingga mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra termasuk Indonesia."Pada kesempatan pertama sebelumnya telah dilakukan pertemuan untuk membahas ini. Dan hari ini, kita fokuskan kembali untuk mempertajam pada Smart Integrated Transportation System di Kota Makassar," jelasnya.Lebih lanjut ia berharap melalui kerja sama ini akan meningkatkan hubungan yang baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga dimaksudkan agar kualitas hidup orang Makassar bisa lebih baik dengan teknologi yang ditawarkan.

Editor: B Kunto Wibisono