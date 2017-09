Indonesia kalahkan Thailand raih destinasi terbaik Aspas

Bangkok (ANTARA News) - Indonesia meraih predikat Destinasi Wisata Terbaik 2017 d kawasan Asia Pasifik dalam ajang penghargaan bergengsi TTG Travel Awards, menggeser dominasi Thailand sebagai juara tahun lalu.Menteri Pariwisata Arief Yahya menerima langsung penghargaan Best Destination of The Year bagi Indonesia tersebut di Bangkok Convention Centre, Thailand, Kamis malam.Indonesia dinilai layak menduduki posisi teratas untuk tujuan wisata di kawasan karena memiliki kekayaan alam, budaya, kuliner, keindahan bawah laut hingga masyarakatnya yang ramah.Menpar Arief Yahya dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas keberhasilan meraih penghargaan. "Dengan penghargaan ini semakin memperkuat 3C. Calibration, Confidence dan Credibility," ujarnya.Penghargaan menjadi bukti bahwa Indonesia memang pantas berada di deretan pemain utama dunia pariwisata. Indonesia sangat mampu bersaing dengan negara-negara lain di sektor pariwisata dunia, katanya.Thailand, menurut dia, merupakan pesaing terkuat bagi Indonesia hingga saat ini, khususnya di Asia. Thailand sebelumnya telah tiga kali juara TTG Award (2012, 2013 dan 2016). Lalu Singapura dua kali (2010 dan 2011).Dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Thailand pada tahun 2016 lalu berhasil mendatangkan 36 juta wisman. Sementara Indonesia masih berada di angka 12 juta. Namun dengan penghargaan tersebut menjadi momentum kuat bahwa Indonesia mampu mengalahkan Thailand.Ajang penghargaan tahunan tersebut diadakan pertama kali tahun 1989 dengan 10 kategori. Sekarang lebih dari 80 kategori yang dibagikan kepada perusahaan, organisasi atau pemerintah yang dinilai sebagai yang terbaik dalam industri travel.Sistem pemungutan suara dilakukan selama 2 bulan dari Mei sampai Juli 2017. Mereka meminta para profesional industri termasuk pembaca TTG Asia untuk memberikan suaranya.

Editor: Ruslan Burhani