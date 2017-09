Alasan Agnez Mo perkenalkan lagu terbaru di Tanah Air

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi Agnez Mo memperkenalkan empat buah lagu baru dalam peluncuran salah satu produk ponsel pintar yang disiarkan secara langsung di sembilan stasiun televisi nasional."Keputusan untuk membawakan empat lagu baru memang bukan mendadak. Dari awal pembuatan video klip sendiri dan iklannya kita akan membawakan lagu terbaru saya juga akan membawa tim saya," ungkap Agnez, dalam temu media usai peluncuran Vivo V7+ di Jakarta, Kamis malam (28/9).Agnez yang merupakan brand ambassador dari merek smartphone tersebut mengatakan penampilannya itu sekaligus ingin memberikan persembahan kepada fans."Sekaligus ingin tampil total bukan hanya untuk Vivo, tapi fans saya. Mereka banyak bertanya timnya sapa saja, sekalian saya kasih mereka teaser konser-konser saya selanjutnya," ujar dia.Agnez mengaku telah mempersiapkan penampilannya lengkap bersama band pengiring dan dancer, yang diboyong dari Amerika Serikat, selama kurang lebih tiga minggu."Band ini dan dancernya sebenarnya 80 persen dari mereka sudah ada kerjasama dengan saya dari beberapa tahun lalu sebelum ada pembicaraan mengenai acara ini," ujar Agnez."Membawa tim AS di sini saya sudah membuat video musik dari beberapa tahun lalu, empat lagu ini sudah ada koreo juga karena kemarin dibuat video musiknya," sambung dia.Salah satu lagu baru dibawakan Agnez adalah "Long As I Get Paid" yang video musiknya belum lama ini dirilis.Selain menyutradarai sendiri video musiknya, Agnez ternyata juga bertindak sebagai sutradara untuk iklan ponsel tersebut. Ini merupakan kali pertama Agnez menyutradarai iklannya sendiri."Awalnya dari ngobrol-ngobrol. Bukan kesannya handphone orang kaya, pada saat kita nonton harus ada cerita yang real bukan hanya sentuhan glamour," kata Agnez.Pilihan Agnez untuk memberikan taglinepada iklan tersebut juga bukan tanpa alasan."Karena memori e-mail, percakapan, semuanya ada di handphone. Jadi, siapa yang mengenal kita di luar teman baik dan orang tua, sebenarnya adalah handphone kita," jelas Agnez.Pengerjaan iklan tersebut pun di lakukan di Amerika Serikat. "saya bikin, saya dan kakak saya punya PH (production house) sendiri semuanya memang di sana," ujar Agnez.Dalam kesempatan tersebut Agnez juga mengungkapkan bahwa album terbarunya akan resmi dirilis pada 10 Oktober mendatang.

