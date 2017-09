Aneka pameran dan festival kuliner di Jakarta hari ini

Jakarta (ANTARA News) - Hari ini ada beberapa acara yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, mulai dari bedah buku, diskusi film, pameran pernikahan, lokakarya pembuatan situs web sampai festival kuliner.Berikut rincian beberapa acara yang dijadwalkan berlangsung hari ini:Bedah buku Income Pentagon bersama penulis Lyra Puspa di Kinokuniya Bookstore, SOGO Plaza Senayan 5th Floor, Jakarta Pusat, pukul 14.00 - 16.00 WIB.Pemutaran dan diskusi film "The Imam and The Pastor" akan dilakukan bersama para pegiat seni yang tergabung dalam Koalisi Seni Indonesia di Kantor Koalisi Seni Indonesia Jl. Amil No.7 RT 1 /RW 3 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 15.30-18.00 WIB.Pameran pernikahan ini berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jalan Benyamin Suaeb No.1, Jakarta Utara, pukul 10.00 - 22.00 WIB.Lokakarya tentang pembuatan situs web dan strategi dasar bisnis digital ini berlangsung di Kolega Senopati, Jl. Suryo No. 50, Jakarta Selatan, pukul 15.50 - 18.00 WIB.Festival kuliner tradisional ini diselenggarakan di F3 Atrium FX Sudirman, Jakarta, pukul 10.00 - 21.00 WIB.Festival kuliner yang akan dimeriahkan dengan pertunjukan musik, DJ, dan perbincangan kuliner ini diadakan di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Editor: Maryati