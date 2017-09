Kim Soo-hyun wajib militer bulan depan

Jakarta (ANTARA News) - Aktor asal Korea Selatan Kim Soo-hyun akan menjalani wajib militer pada Oktober mendatang, ungkap pihak agensinya, Kamis (28/9).Pihak Keyeast Co mengatakan bahwa pemeran utama dalam serial televisi "My Love from the Star" mengonfirmasi diri akan akan mulai memenuhi wajib militernya pada 23 Oktober 2017.Di Korea Selatan, pria yang sehat harus bertugas di militer selama kurang lebih dua tahun.Selain Soo-hyun, belum lama ini aktor Ji Chang-wook, Im Si-wan, Ok Taecyeon salah satu personel2PM baru saja menjalani tugasnya di militer, demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Heppy Ratna