Komentar lucu netizen tanggapi 280 karakter di Twitter

140 karakter:

Aku kangen :(



280 karakter:

Sebenernya aku kangen terus pengen ketemu. Tapi ya gimana aku bukan siapa-siapamu. — Amedio Banderas (@dioxjep) September 27, 2017

140 Karakter:

ngutang dong bro



280 Karakter:

pake duit lo dulu yak? hehehe

tar gue ganti santaaaai

sekalian sama yang kemaren yak — 🍩ka (@daraprayoga_) September 27, 2017

Jakarta (ANTARA News) - Twitter mengumumkan percobaan baru untuk memberikan batas karakter yang lebih panjang dari sebelumnya 140 karakter menjadi 280 karakter pada Rabu (27/9).Hal tersebut disambut komentar beragam dari netizen. Ada komentar yang serius, seperti @roakiem yang mencuit "Sebenernya aku gak butuh 280 karakter. Tapi aku butuh tweet edit. Karena pegel kalo typo harus ngulang lagi."Namun tidak sedikit pula komentar yang mengocok perut. "Twitter udah 280 karakter, tapi saldo atm masih tetep 5 karakter. #sobatmiskin #tanggaltua," kicau @sis_kaesa.Komentar yang menggelitik juga datang dari @radenrauf yang menulis, "Cewek pasti ga butuh 280 karakter. Cuma satu emoticon :) aja udah bisa mengartikan semuanya."Ada pula cuitan yang membuat baper‏ dari @ronitoxid, "Twitter aja udah Naik Dari 140 ke 280 Padahal 'Would you marry me' Cuma 15 karakter Tapi kamu ga berani berani nulis ke aku (AYO RT!!)."Demikian pula kicauan dari @daraprayoga, "Twitter udah 280 karakter, dia bales chat kamu max. 4 karakter Y Ok Haha."(Baca juga: Twitter umumkan percobaan 280 karakter Langkah Twitter untuk memperluas batasan tersebut menurut sejumlah netizen dapat digunakan untuk menjelaskan perasaan yang tersimpan di balik sebuah cuitan yang sebelumnya hanya terbatas 140 karakter.

Editor: Heppy Ratna