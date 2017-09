Qatar naikkan harga BBM mulai 1 Oktober

Doha (ANTARA News) - Qatar Petroleum, perusahaan minyak milik negara, telah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober menurut siaran kantor berita Qatar (QNA) pada Kamis (28/9).Mulai 1 Oktober, harga bensin di negara itu akan naik dari 1,6 riyal (0,43 dolar AS) per liter menjadi 1,7 riyal, sementara solar akan dihargai 1,55 riyal per liter atau naik dari 1,5 riyal pada September menurut QNA.Harga bahan bakar di Qatar diizinkan berfluktuasi mulai 1 Mei tahun lalu, sebagai respons terhadap perubahan di pasar global menurut warta kantor berita Xinhua.Qatar sedang menderita akibat blokade kuartet Arab pimpinan Arab Saudi, yang telah menutup semua hubungan udara, darat dan laut dengan negara kaya gas tersebut, karena menuduh Qatar mendukung terorisme dan ekstremisme serta menjalin hubungan dekat dengan Iran, saingan Saudi. Doha telah berulang kali membantah tuduhan-tuduhan itu. (Uu.A026)

Editor: Maryati