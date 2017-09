Sutradara Avatar berinvestasi pada industri pangan organik dengan membangun Verdient Foods Inc.

SASKATOON, Saskatchewan (Antara/BUSINESS WIRE) -- Sutradara peraih Oscar James Cameron dan istrinya, Suzy Amis Cameron, hari ini meresmikan berdirinya Verdient Foods Inc. Pada tanggal 18 September 2017, Verdient Foods membuka sebuah fasilitas pengolahan makanan berbahan kacang-kacangan baru di Vanscoy, Saskatchewan, Kanada, dekat kota terbesar di provinsi tersebut, Saskatoon. Begitu pabrik ini telah beroperasi penuh, fasilitas berkapasitas 160,000 ton metrik ini akan menjadi fasilitas fraksinasi protein kacang polong terbesar di Amerika Utara.Keluarga Cameron berkomitmen untuk bekerjasama dengan para petani di Saskatchewan dalam program pelatihan untuk menyediakan struktur industri pertanian yang menguntungkan agar sektor pertanian di Kanada dapat terus dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya. James Cameron mengatakan, "Kami bekerjasama dengan para petani Saskatchewan melalui fasilitas pengolahan makanan Verdient dan Food Centre Saskatoon untuk mengintegrasikan produksi makanan dengan berbagai produk bernilai tambah."Suzy Amis Cameron menambahkan, "Selama bertahun-tahun lamanya, kami berkomitmen untuk membantu orang-orang di seluruh dunia makan makanan yang sehat yang ditanam oleh para petani yang memilih untuk bercocok tanam secara organik. Jim dan saya sangat antusias dapat bekerjasama dengan para pakar pangan Saskatchewan di Food Centre, University of Saskatchewan, dan Whitecap Dakota First Nation; mereka adalah garda terdepan dalam wujudkan penyediaan makanan yang sehat kepada semua orang."Verdient Foods menyadari tingginya permintaan pasar dunia akan protein berbahan dasar tanaman organik, yang berkelanjutan. Operasi perusahaan ini meliputi sebuah fasilitas pengolahan tanaman kacang-kacangan yang canggih yang terletak di Vanscoy, Saskatchewan; di pusat area produksi tanaman kacang-kacangan di Saskatchewan.PMC Management LLC (PMC) adalah perusahaan operasional untuk Verdient Foods Inc. PMC menciptakan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif manajemen strategis dan operasional untuk bisnis di industri agro-komoditas, agro-pangan, dan real estate (industri dan lahan pertanian) di seluruh dunia dengan berpegang pada nilai-nilai pribadi yang dicari oleh klien dengan kekayaan tinggi.Alpha Foods, mitra dari keluarga Cameron dan PMC, berkomitmen untuk menghadirkan makanan yang bersih, bebas GMO (), dan non hewani kepada semua orang.Fokus utama Verdient Foods adalah mengolah protein, pati, dan serat yang berasal dari tanaman kacang-kacangan di Saskatchewan yang menggunakan teknologi pengolahan fraksinasi kering. Kunjungi www.verdientfoodsinc.com . PMC Management LLC (PMC) adalah perusahaan operasional untuk Verdient Foods Inc. PMC adalah tim yang berpengalaman untuk mengembangkan, membangun, dan mengelola berbagai bisnis strategis yang menjamin pengambalian modal dari beragam investasi bersifat sosial dan bernilai. Kunjungi www.pmcmanagementllc.com Alpha Foods memahami kebutuhan dan tren dari industri pangan, dan mengembangkan berbagai solusi inovatif untuk memecahkan beragam permasalahan dunia. Kunjungi www.alphaplantbased.com James Cameron adalah seorang sineas, ayah, dan penjelajah laut dalam asal Kanada. Film-filmnya telah meraih dan dinominasikan penghargaan Oscar. James Cameron kini tengah memproduksi sekuel film Avatar. Untuk informasi lebih lanjut seputar filmografi James Cameron, silakan kunjungi http://www.imdb.com/name/nm0000116/ Pemberitaan lainnya:Foto Jumpa Pers(Kiri) Premier Brad Wall, James Cameron, Suzy Amis Cameron, Greg Yuel, Olivia YuelKredit foto - Chad Reynold, Golden MediaBaca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51690070&lang=en Verdient Foods Inc.Ross Johnson, 877-947-2496Sumber: Verdient Foods Inc.

Editor: PR Wire