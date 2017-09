Karena populer, akan ditayangkan lagi tahun ini! WAKUWAKU JAPAN: "Catch Your Dream-Study in Japan"

WAKUWAKU JAPAN: "Catch Your Dream!-Study in Japan-" (Antara/BUSINESS WIRE)

TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE)-- WAKUWAKU JAPAN Corp. (Kantor Pusat: Minato-Ku - Tokyo, Presiden Direktur: Masafumi Kawanishi, selanjutnya disebut WAKUWAKU JAPAN) bekerjasama dengan stasiun televisi lokal di setiap daerah di Jepang, tahun ini akan menayangkan kembali acarayang memperkenalkan universitas di berbagai daerah di Jepang beserta lingkungan sekitarnya dari perspektif mahasiswa mancanegara yang menimba ilmu di Jepang. Sebelumnya, rangkaian acara tersebut telah menjadi acara televisi yang populer.Acara televisi ini memperkenalkan dunia universitas di Jepang dan lingkungan wilayah sekitarnya melalui kehidupan mahasiswa asing yang sedang kuliah di Jepang. Acara yang diproduksi dengan tujuan untuk memperkenalkan pesona Jepang sebagai tempat untuk menimba ilmu dan sebagai tujuan wisata ini telah populer sejak dimulai penyiarannya tahun lalu. Untuk tahun ini, acara direncanakan akan disiarkan setiap Sabtu dari 7 Oktober 2017. Selain liputan mengenai cita-cita atau rencana yang dimiliki mahasiswa mancanegara dengan belajar di Jepang dan kehidupan sehari-hari mereka, juga ditayangkan berbagai informasi penting mengenai universitas di Jepang, seperti kurikulum, sistem bantuan untuk mahasiswa asing, klub hobi di kampus dan sebagainya, serta informasi mengenai tempat tinggal, kerja paruh-waktu, mengisi waktu luang dan informasi penting lainnya mengenai wilayah, ataupun tentang pengalaman aktual dan suka duka mahasiswa asing selama di Jepang.Dalam pembuatan acara dilakukan kerjasama dengan stasiun televisi lokal yang mengakar di daerahnya masing-masing, yang dengan demikian kami juga ingin berkontribusi terhadap upaya internasionalisasi dan revitalisasi wilayah di seluruh Jepang. Didalam acara juga diselipkan seruan dari pihak pemerintah daerah dan perusahaan lokal mengenai daya tarik di wilayah yang bersangkutan.Selain itu, sebagai program terkait pembuatan acara juga telah kami buat platform digital yang menyediakan forum interaksi dimana pengguna dapat menanyakan tentang informasi kuliah di Jepang, obyek wisata dan hal lainnya kepada mahasiswa asing yang sedang belajar di Jepang. Kami juga siap memberikan suport bagi pemirsa acara yang kemudian ingin melakukan studi di Jepang atau ingin melakukan perjalanan mengunjungi Jepang. Lebih lanjut, kami berencana menyelenggarakan pameran studi di Jepang pada bulan Januari 2018 di Indonesia, yang menyediakan tempat bagi universitas berbagai daerah di Jepang untuk menyerukan kelebihan kampus dan daerahnya, dan memberikan dukungan terhadap interaksi antara universitas dan peminatnya. Di masa mendatang kami akan memperluas aktivitas ini dengan mengkombinasikan unsur penyiaran dan diluar penyiaran, serta melakukan layanan total untuk semua jenis pendidikan tinggi, tidak hanya universitas tetapi mencakup program pascasarjana dan sekolah akademi. Dimana nantinya lebih lagi kami berharap kepada para mahasiswa dari tiap-tiap negara asing bisa datang untuk kuliah di Jepang.* Ikhtisar Penyelenggaran Siaran AcaraNama Acara : Catch Your Dream! -Study in Japan-Negara : Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Singapura, Thailand, Taiwan, Mongolia & Vietnam (belum pasti)Periode : 7 Oktober 2017 - Setiap SabtuUniversitas yang ikut dalam rencana penyiaran : Univ. Kyushu, Univ. Kogakuin, Univ. Rikkyo, Univ. Ritsumeikan, Univ. Waseda (dalam urutan abjad)Jam Tayang : Indonesia & Singapura 19:00 ~ 20:00 (rencana)Myanmar 19:30 - 20:30 (rencana)Sri Lanka 18:30 - 19:30Mongolia 21:00 - 22:00Thailand 25 November 2017 (Sabtu) 9:30 - 10:30* Situs web "Catch Your Dream! -Study in Japan-" : http://japan-study.com/ * Kontak : Pemasaran - WAKUWAKU JAPAN Corp. (Staf: Yamamoto)Telp: +81-3-5571-6880 E-mail: info@wakuwakujapan.com Profil WAKUWAKU JAPAN CORPORATIONNama perusahaan: WAKUWAKU JAPAN CORPORATIONAlamat: 7F Akasaka Enokizaka Building, 1-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052Didirikan pada: 1 Mei 2015Modal: 5.5 miliar yenPresiden & CEO: Masafumi KawanishiPemegang saham mayoritas: SKY Perfect JSAT 60%, Cool Japan Fund Inc. 40%Situs resmi: http://www.wakuwakujapan.tv/ Negara/wilayah penyiaran: Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Taiwan, Sri Lanka, Vietnam, dan MongoliaTersedia Galeri Multimedia/Foto: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51691205&lang=en Informasi lebih lanjut:WAKUWAKU JAPAN CorporationTomoko Karasawa / Minyi REN, +81-3-5571-6880Marketing Department

Editor: PR Wire