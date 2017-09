Yesung ungkap pengakuan mengejutkan soal hubungan Super Junior

Boyband Super Junior Boyband Super Junior beraksi dalam konser Mahakarya RCTI 25 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/8). Dalam konser tersebut, Super Junior membawakan enam lagu di antaranya Break Down, Go, Oppa Oppa, After A Minute, A Ho dan Swing. (ANTARA FOTO/Teresia May)