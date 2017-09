Gaya Yoona SNSD tampil solo perdana di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Im Yoona, salah satu personel girlgroup asal Korea Selatan, SNSD (Girl's Generation), tampil feminin lewat balutan dress putih selutut berlengan pendek warna putih.





Yoona membiarkan rambut selehernya itu tergerai, tanpa menyertakan satu pun aksesoris. Dia hanya mengenakan cincin dan anting sebagai pemanis penampilannya.





Soal riasan, seperti kebanyakan selebriti perempuan di Korea Selatan, dia mengenakan riasan make up no make up.





"Halo, saya Yoona," kata dia menyapa hadirin yang hadirin dalam acara 2017 Innisfree Volcanic Clay Wonderland di Jakarta, Jumat.





Yoona yang menjadi brand ambassador salah satu produk kecantikan asal Korea Selatan itu baru kali pertama datang tanpa ketujuh personel SNSD lainnya.





"Tangannya lembut, dilihat dari dekat enggak ada bruntusan di wajahnya. Make up nya flawless. Inner beauty-nya terpancar," ujar Iit, salah satu insan media yang beruntung bersalaman dengan Yoona.



Editor: Suryanto