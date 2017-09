Yoona Girls' Generation suka pemandangan Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Im Yoona, salah satu personel girlgroup SNSD (Gilrs' Generation) mengaku menikmati kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu ini.



Menurut pelantun "You are My Star" itu, pemandangan di Indonesia bagus. Dia juga senang karena selama kunjunganya ke Jakarta, cuaca cerah menyambutnya.



"Pemandangan di Indonesia bagus, cuacanya juga cerah," kata dia di Jakarta, Jumat.



Yoona yang kali keempat ke Indonesia, mengaku belum puas menikmati kunjungannya. Karenanya, dia berjanji kembali datang ke Indonesia untuk berlibur.



"Karena selama ini aku di Indonesia untuk bekerja saja, jadi aku belum bisa terlalu menikmati Indonesia saja, mungkin nanti saya datang ke sini untuk liburan," kata dia.



Kehadiran Yoona kali ini berkaitan dengan undangan salah satu perusahaan produk kecantikan asal Korea Selatan, di mana dia menjadi brand ambassador produk itu selama delapan tahun terakhir.





