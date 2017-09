Nirina Zubir kaget dipasangkan dengan Ringgo Agus di "Keluarga Cemara"

Jakarta (ANTARA News) - Nirina Zubir sudah membintangi deretan film-film dengan beragam genre, tapi label "film komedi" hampir pasti muncul di kepala bila melihatnya beradu akting dengan Ringgo Agus Rahman.





Itulah mengapa Nirina sempat terkejut ketika ditawari berperan jadi Emak, istri Abah (Ringgo Agus Rahman) dalam film "Keluarga Cemara" versi modern yang akan segera diproduksi.





Nirina dan Ringgo lekat dengan genre film komedi, sedangkan "Keluarga Cemara" adalah film drama yang ceritanya menyentuh hati. Tawaran itu menjadi tantangan bagi Nirina untuk mendobrak pandangan tersebut.





"I'm making all of you sure pokoknya ini akan jadi beda, dalam arti maksudnya Keluarga Cemara masih dengan kekeluargaannya, tapi rasanya mungkin dibawa dengan kekiniannya," kata Nirina optimistis dalam konferensi pers "Keluarga Cemara" di Jakarta, Jumat.





Proses syuting "Keluarga Cemara" akan berlangsung di Jakarta dan Jawa Barat pada pertengahan Desember 2017 hingga Januari 2018 dan rencananya tayang tahun depan.





Editor: Monalisa