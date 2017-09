Pasukan pimpinan AS katakan 50 orang lagi tewas di Irak, Suriah

Washington (ANTARA News) - Pasukan gabungan pimpinan AS pada Jumat menegaskan bahwa 50 warga sipil lagi tewas dalam serangan di Irak dan Suriah, meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 735 warga sipil sejak perang dimulai pada 2014.Pasukan sekutu tersebut mengatakan dalam pernyataan bahwa pada Agustus, mereka memeriksa 185 laporan adanya korban sipil dan menemukan tambahan sekitar 50 kematian terjadi dalam 14 kejadian yang dianggapnya dapat dipertanggungjawabkan.Pasukan gabungan pimpinan AS, yang tengah berusaha untuk menyingkirkan kelompok IS di Irak dan Suriah, mengatakan bahwa pihaknya berusaha keras untuk menghindari jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.Penghitungan resmi dari pihak militer, jauh di bawah penghitungan yang dilakukan oleh organisasi mandiri. Sebuah kelompok pemantau, Airwars, mengatakan bahwa setidak-tidaknya 5.486 warga sipil tewas oleh serangan udara pasukan gabungan itu, demikian Reuters melaporkan.(Uu.Aulia/KR-AMQ/O001)

Editor: Suryanto