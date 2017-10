iPhone 8 dan 8 Plus kini tersedia di India

Jakarta (ANTARA News) - Apple telah meluncurkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus di India bersama delapan negara lainnya.Negara lainnya yang telah mendapatkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, termasuk Andorra, Bahrain, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Cheska, Estonia, Yunani, Greenland, Guernsey, Hungaria, Islandia, Israel, Jersey, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Monako, Polandia, Qatar, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Slowakia dan Slovenia.Di India, perangkat ini dijual dengan harga 64.000 rupee (Rp13,2 juta) dan 77.000 rupee (Rp15,9 juta) untuk iPhone 8 dengan varian 64GB dan 256GB. Sementara iPhone 8 Plus ditawarkan dengan harga 73.000 rupee (Rp15,1 juta) dan 86.000 rupee (Rp17,8 juta) untuk kapasitas yang sama.Menariknya, kemitraan Apple dengan operator India Reliance Jio menghadirkan tawaran mengesankan untuk konsumen.Pelanggan yang membeli iPhone 8 atau iPhone 8 Plus akan mendapatkan kembali 70 persen uang yang mereka belanjakan setelah satu tahun menggunakan dan mengembalikan ponsel tersebut.Tawaran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengguna juga dijanjikan akan dapat meng-upgrade ponsel mereka ke model baru tahun depan.Tidak hanya itu, operator tersebut juga menawarkan rencana tarif baru khusus untuk pelanggan iPhone di mana baik pengguna pascabayar maupun prabayar bisa mendapatkan data 4G 90GB setiap bulan, termasuk panggilan suara gratis, SMS dan juga berbagai layanan multimedia, dengan hanya 799 rupee (Rp165 ribu).Selain Reliance Jio, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus juga dapat dibeli di pengecer dan operator lain di India, tanpa penawaran tersebut, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo