Lady Gaga pastikan kesehatannya membaik

Jakarta (ANTARA News) - Lady Gaga berbagi kabar baik tentang kesehatannya untuk meyakinkan penggemar bahwa kondisinya membaik."Menjadi lebih kuat setiap harinya untuk #LittleMonsters saya tidak sabar untuk kembali ke panggung dan berada di JoanneWorldTour #PawsUp," tulis popstar itu.Dia baru saja menunda tur keliling dunia di Eropa, dikarenakan rasa sakit yang kronis.Pada 18 September, promotor Live Nation mengumumkan bahwa Lady Gaga menderita sakit fisik parah yang telah mempengaruhi kemampuannya untuk tampil."Dia (Lady Gaga) tetap di bawah perawatan profesional ahli medis yang merekomendasikan penundaan tersebut," kata promotor Live Nation, dikutip dari laman The Hollywood Reporter.Gaga sendiri berbagi tentang kondisinya di akun Instagram-nya: "Saat saya semakin kuat dan ketika saya merasa siap, saya akan menceritakannya secara lebih mendalam."Dia juga berencana untuk fokus pada penyakitnya. "Sehingga saya tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran, namun juga memperluas penelitian untuk orang lain yang menderita seperti yang saya alami, jadi saya bisa membantu membuat perubahan," tulisnya.Dalam film dokumenter Netflix yang baru saja dirilis, "Five Foot Two," penyanyi tersebut mengungkapkan bahwa dia memiliki gangguan fibromyalgia nyeri kronis.Dalam pembukaan "Joanne World Tour" di AS dan Kanada, Live Nation melaporkan bahwa tur tersebut menghasilkan 52 juta dolar AS dari tiket yang terjual habis di 20 konser.Hingga saat ini, gelaran tur kedua di Amerika Utara -- yang akan dimulai pada awal November -- masih dalam rencana. Sebelumnya pihak promotor telah mengumumkan untuk menjadwal ulang konser di Eropa untuk tahun 2018.(Baca juga: Lady Gaga batalkan tur Eropa karena sakit

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani